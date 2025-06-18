Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також Зниклі безвісти під час війни: як їх шукають і що слід знати рідним, аби не потрапити до шахраїв

Чого українці можуть повчитися в Ізраїлю

Андрій Коваленко зазначив, що не є прихильником порівняння українців з ізраїльтянами. Однак, на думку голови ЦПД, Україні потрібно зробити те, що їх нація пройшла від моменту створення країни – життя з розумінням, що навколо вороги.

Росія планує воювати далі. І нам потрібно прийняти те, що країні можливо доведеться жити у війні різних інтенсивностей протягом наступних років,

– вказав він.

Коваленко додав, що Україна хоче миру і готова припинити вогонь, проте ворог цього не хоче. Якщо тиску партнерів недостатньо і ворог продовжує воювати, то наша задача – бити боляче всюди, позбавляти ворога можливостей.

"Ось така реальність. Якщо ворога дотиснуть – війну можливо припинити. Але "колективна лубʼянка", що править Росією, поки не вбачає реалістичного завершення війни", – вказав Коваленко.

Водночас голова ЦПД додав, що ця "луб'янка" не вічна. Він порівняв її з партійною системою часів СРСР з старими генсеками. Не вічний і режим аятол в Ірані, якщо підійти до його знищення ювелірно.

За його словами, з варіантів лишається постійно очікувати дива і розчаровуватися, або ж прийняти ситуацію, боротися і жити далі – так, як реальність прийняло ізраїльське суспільство.

До слова, раніше Андрій Коваленко порівняв мету Росії та Ірану. Він зазначив, що Москва прагне знищити Україну, а Тегеран – Ізраїль.