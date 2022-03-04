Коварный замысел, чтобы потом для россиян был "сюрприз", – Арестович о сухих сообщениях Генштаба

Уже 8-й день украинские защитники героически борются с российскими оккупантами. Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, почему в сообщениях Генштаба так мало подробностей по поводу наступательных операций ВСУ.

Бойцы ВСУ и теробороны наносят захватчикам сокрушительные потери. Только за неделю убили более 9 тысяч врагов.

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Сообщения без подробностей – замысел Генштаба

Арестович рассказал, что сухие брифинги о текущей ситуации в Украине – это "коварный" замысел Генштаба ВСУ. Информации о наступательных операциях, проводимых украинскими защитниками, не предоставляют сознательно.

Вылавливаем русские войска в ловушки. И потому я скорбно, потупив глаза, рассказываю, что россияне побеждают, чтобы россияне "побеждали" и дальше, а потом раз – и "сюрприз",

– добавил Арестович

Обратите внимание, что оккупанты распространяют в сети множество фейков. В частности, в соцсетях можно увидеть сообщения о якобы захваченных украинских городах, которые на самом деле находятся под контролем ВСУ. Поэтому стоит доверять только официальным источникам информации и не верить новостям, в которых говорят, что украинцы отступают, ведь на самом деле этого никогда не произойдет.

Смотрите интервью Алексея Арестовича:

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