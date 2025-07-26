Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.
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Как ситуацию комментируют в полиции?
Во время мониторинга сети правоохранители обнаружили видео, где блогер рассказала, что стала свидетелем того, как мужчина бил ребенка по голове в одном из кафе Ковеля.
По данному факту информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
Работники полиции также оперативно установили всех участников происшествия и опросили их.
На мужчину оформили админматериалы за домашнее насилие и мелкое хулиганство. На женщину, которая в видео употребляла нецензурную лексику, также составили административный протокол.
Отмечаем, что мужчина, фигурант события, не является работником полиции и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам,
– сообщили в полиции.
Граждан призвали в случае выявления фактов насилия или других правонарушений немедленно сообщать об этом по номеру 102.
Блогер рассказывает о ситуации: смотрите видео
К слову, недавно в Черновцах к полутора годам заключения приговорили специалиста информационных технологий одного из местных учебных заведений. Все произошло из-за того, что мужчина рассылал фейковые сообщения о взрывчатке в школах и детских садах.