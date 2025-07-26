Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.

Читайте також Вигулювали без намордників: у Києві бійцівські собаки напали на жінку

Як ситуацію коментують у поліції?

Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео, де блогерка розповіла, що стала свідком того, як чоловік бив дитину по голові в одному з кафе Ковеля.

За цим фактом інформацію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Працівники поліції також оперативно встановили всіх учасників події та опитали їх.

На чоловіка оформили адмінматеріали за домашнє насильство та дрібне хуліганство. На жінку, яка у відео вживала нецензурну лексику, також склали адміністративний протокол.

Зазначаємо, що чоловік, фігурант події, не є працівником поліції та не має жодного відношення до правоохоронних органів,

– повідомили в поліції.

Громадян закликали в разі виявлення фактів насильства або інших правопорушень негайно повідомляти про це за номером 102.

Блогерка розповідає про ситуацію: дивіться відео

До слова, нещодавно в Чернівцях до півтора року ув'язнення засудили спеціаліста інформаційних технологій одного з місцевих навчальних закладів. Все сталося через те, що чоловік розсилав фейкові повідомлення про вибухівки у школах та дитячих садках.