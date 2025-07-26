Про це пише 24 Канал з посиланням на волонтерку Лалу Тарапакіну. Жінки оселилися в селі Добрянка.

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Чому виник скандал між жителями села на Вінничині та переселенками?

Волонтерки разом з групою "Білий Янгол" евакуювала з Білицького, що в Покровському районі, двох бубусь із тваринами. З її розповіді стало відомо, що новоспечені односельчани виганяють родину з населеного пункту.

Для жінок знайшли житло, в яке їх погодилися заселити з 11 собаками та 34 котами. Однак коли переселенці почали вивантажувати своє майно та хотіли відпочити після доби в дорозі, їх зупинили місцеві жителі. Люди фактично не дозволили діставати собак, щоб напоїти їх та навіть забороняли вселятися.

Основна претензія – "в селі не потрібні ваші 11 собак". Бабусі за порадою волонтерів викликали поліцію, вона стала на бік односельців. Староста теж,

– написала Лала Тарапакіна.

Як наслідок, поліція також змусила жінок поїхати із села, правоохоронці нібито виписали родині акт з вимогою виселитися впродовж 3 днів.

Волонтерка додала, що переселенки тепер не знають, де знайти прихисток, а тварини налякані та втомлені. Бабусям шукають нове житло. Вони разом з активістами також боротимуться за юридичне підтвердження незаконних дій поліції.

Як відреагували в поліції?

Поліцейські Ямполя зазначили, що насправді вони не виписували жінкам акти про виселення. Правоохоронці приїхали на виклик про сварку між жителями села та зібрали свідчення обох сторін. Тепер за цим фактом триває перевірка.

Однак на коментар поліції волонтери благодійного фонду "12 вартових" відповіли, що їхній допис – це брехня. Зазначається, що бабусям дійсно виписали та превселюдно зачитали акт про виселення за три дні, а також підтримували жителів села, а не постраждалих.

Конфлікту не було. Заявниця не встигла заселитися та бодай якось утримувати собак – на неї чекав пікет у вигляді обурених мешканців, які зустрічали їх не с тим, щоб допомогти, а з тим, щоб заборонити тут селитися,

– написали зоозахисники.

Наразі переселенки та їхня захисники очікують на перевірку поліції.