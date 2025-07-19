Голова Київської райдержадміністрації міста Марина Лозовенко повідомила кореспондентам "Радіо Свободи", що там загинула переселенка з Луганщини, передає 24 Канал.

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Що відомо про жертву в Одесі?

Внаслідок обстрілу у суботу, 19 липня, в одній з квартир житлового будинку виникла пожежа. Станом на 9 ранку відомо про одну загиблу жінку.

Люди ці з Лисичанська приїхали, тут орендували дві квартири: мама і дівчина з чоловіком. На жаль, матері не стало,

– розповіла Лозовенко.

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Через комбіновану атаку росіян також постраждали щонайменше 6 людей. На місці влучання працюють усі відповідні служби міста. Займання загасили пожежники ДСНС.

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Загалом в Одесі пошкоджено приватний будинок, магазини та автівки.

Ще вдень 19 липня під атакою досі перебуває Павлоград, що на Дніпропетровщині. Вночі окупанти завдали наймасованішого удару по місту. Вранці знову було чути вибухи.

Російські війська випустили по Україні 379 повітряних цілей. Серед них "Шахеди", балістичні й крилаті ракети. Силам ППО вдалося знищити 208 цілей.