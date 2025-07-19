Председатель Киевской райгосадминистрации города Марина Лозовенко сообщила корреспондентам "Радио Свободы", что там погибла переселенка с Луганщины, передает 24 Канал.
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Что известно о жертве в Одессе?
В результате обстрела в субботу, 19 июля, в одной из квартир жилого дома возник пожар. По состоянию на 9 утра известно об одной погибшей женщине.
Люди эти из Лисичанска приехали, здесь арендовали две квартиры: мама и девушка с мужем. К сожалению, матери не стало,
– рассказала Лозовенко.
Квартира жильцов после атаки: смотрите видео
Из-за комбинированной атаки россиян также пострадали по меньшей мере 6 человек. На месте попадания работают все соответствующие службы города. Возгорание потушили пожарные ГСЧС.
Последствия российской атаки на Одессу: смотрите видео
Всего в Одессе поврежден частный дом, магазины и машины.
Еще днем 19 июля под атакой до сих пор находится Павлоград, что в Днепропетровской области. Ночью оккупанты нанесли массированный удар по городу. Утром снова были слышны взрывы.
Российские войска выпустили по Украине 379 воздушных целей. Среди них "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 208 целей.