Ворошилов считает, что линия фронта достаточно укреплена средствами противовоздушной обороны. Кроме этого, по мнению пилота, такая тактика не даст никакого результата россиянам.

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Российская армия больше не может массово бомбить города Украины

Майор Воздушных Сил ВСУ Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, что российская армия не способна использовать тактику ковровых бомбардировок по украинским городам. По мнению военного, это стало возможным благодаря поставкам в Украину новейших комплексов ПВО от наших союзников.


Линия боевого фронта полностью прикрыта наземными средствами противовоздушной обороны,
– подчеркнул пилот.

Кроме того, Ворошилов также сказал, что воздушное пространство нашей страны патрулирует и истребительная авиация, которая не даст врагу атаковать украинское небо.

В то же время украинский пилот призвал не уменьшать возможностей российской армии. Ведь в своем арсенале у России есть управляемые авиационные бомбы, которые в последнее время применяются вдоль границы Сумской и Черниговской областей. Однако Ворошилов отметил, что массовые обстрелы Украины этими бомбами "результата не дадут".

Россияне атакуют украинскую границу авиационными бомбами

  • С марта 2023 г. Россия начала активно применять управляемые авиационные бомбы по всей линии фронта. Они стали заменой крылатым ракетам, которые у россиян стали понемногу заканчиваться.
  • Под угрозой такого удара могут находиться приграничные районы и прифронтовые районы, включая такие города, как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье.
  • Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно подчеркивал, что защитить от управляемых авиабомб могут истребители. Лучшим вариантом защиты будут самолеты "четвертого поколения" или F-16, которые Украина просит партнеров предоставить