Ворошилов считает, что линия фронта достаточно укреплена средствами противовоздушной обороны. Кроме этого, по мнению пилота, такая тактика не даст никакого результата россиянам.

Смотрите также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

Российская армия больше не может массово бомбить города Украины

Майор Воздушных Сил ВСУ Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, что российская армия не способна использовать тактику ковровых бомбардировок по украинским городам. По мнению военного, это стало возможным благодаря поставкам в Украину новейших комплексов ПВО от наших союзников.



Линия боевого фронта полностью прикрыта наземными средствами противовоздушной обороны,

– подчеркнул пилот.

Кроме того, Ворошилов также сказал, что воздушное пространство нашей страны патрулирует и истребительная авиация, которая не даст врагу атаковать украинское небо.

В то же время украинский пилот призвал не уменьшать возможностей российской армии. Ведь в своем арсенале у России есть управляемые авиационные бомбы, которые в последнее время применяются вдоль границы Сумской и Черниговской областей. Однако Ворошилов отметил, что массовые обстрелы Украины этими бомбами "результата не дадут".

Россияне атакуют украинскую границу авиационными бомбами