Ворошилов вважає, що лінія фронту достатньо укріплена засобами протиповітряної оборони. Крім цього, на думку пілота, така тактика не дасть жодного результату росіянам.

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Російська армія більше не може масово бомбардувати міста України

Майор Повітряних Сил ЗСУ Вадим Ворошилов з позивним Karaya розповів, що російська армія не здатна використовувати тактику килимових бомбардувань по українських містах. На думку військового, це стало можливим завдяки постачання в Україну новітніх комплексів ППО від наших союзників.



Лінія бойового фронту повністю прикрита наземними засобами протиповітряної оборони,

– наголосив пілот.

Крім цього, Ворошилов також сказав, що повітряний простір нашої країни патрулює й винищувальна авіація, яка не дасть ворогу атакувати українське небо.

Водночас український пілот закликав не применшувати можливостей російської армії. Адже у своєму арсеналі Росія має керовані авіаційні бомби, які останнім часом застосовуються вздовж кордону Сумщини та Чернігівщини. Однак Ворошилов зазначив, що масові обстріли України цими бомбами "результату не дадуть".

Росіяни атакують український кордон авіаційними бомбами