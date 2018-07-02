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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Ковры" незадекларированных наличных пытались вывезти из оккупированных территорий Донбасса

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Двое украинцев пытались провезти с оккупированных территорий незадекларированную наличность
Двое украинцев пытались провезти с оккупированных территорий незадекларированную наличность / Пресс-служба ГНСУ

Пограничники обнаружили у двух граждан Украины немалую сумму наличными, которую пытались вывезти из неподконтрольных Украине территорий.

Провезти с временно неподконтрольной территории Донбасса более 6 тысяч долларов и 140 тысяч российских рублей пытались двое граждан Украины.

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, незадекларированную наличность обнаружили у двух граждан на пункте пропуска "Майорское".

При осмотре в личных вещах у двух человек, которые шли пешком с временно оккупированных территорий Донбасса, обнаружили 6,2 тысячи долларов США и 140 тысяч российских рублей.

Обнаруженную сумму и самих граждан Украины передали полиции.

Ранее 2 июля стало известно, что в Украину не пустили журналиста российского телеканала "Дождь".

Теги: Новости Украины Деньги Война на Донбассе Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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