"Килими" незадекларованої готівки українці намагались вивезти з окупованих територій Донбасу

Прикордонники виявили у двох громадян України чималу суму готівкою, яку намагались вивезти з непідконтрольних Україні територій.

Провезти з тимчасово непідконтрольної території Донбасу понад 6 тисяч доларів та 140 тисяч російських рублів намагались двоє громадян України.

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Як інформує прес-служба Держприкордонслужби, незадекларовану готівку виявили у двох громадян на пункті пропуску "Майорське".

Під час огляду в особистих речах у двох осіб, які йшли пішки з тимчасово окупованих територій Донбасу, виявили 6,2 тисячі доларів США та 140 тисяч російських рублів.

Виявлену суму та самих громадян України передали поліції.

Раніше 2 липня стало відомо, що в Україну не впустили журналіста російського телеканалу "Дождь".