20:56
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Килими" незадекларованої готівки українці намагались вивезти з окупованих територій Донбасу

495 Читать новость на русском
Двоє українців намагались провезти з окупованих територій незадекларовану готівку
Двоє українців намагались провезти з окупованих територій незадекларовану готівку / Прес-служба ДПСУ

Прикордонники виявили у двох громадян України чималу суму готівкою, яку намагались вивезти з непідконтрольних Україні територій.

Провезти з тимчасово непідконтрольної території Донбасу понад 6 тисяч доларів та 140 тисяч російських рублів намагались двоє громадян України.

Читайте також: На Донеччині чоловік намагався вивезти з зони проведення ООС картини на кругленьку суму

Як інформує прес-служба Держприкордонслужби, незадекларовану готівку виявили у двох громадян на пункті пропуску "Майорське".

Під час огляду в особистих речах у двох осіб, які йшли пішки з тимчасово окупованих територій Донбасу, виявили 6,2 тисячі доларів США та 140 тисяч російських рублів.

Виявлену суму та самих громадян України передали поліції.

Раніше 2 липня стало відомо, що в Україну не впустили журналіста російського телеканалу "Дождь".

Теги: Новини України Гроші Держприкордонслужба Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 найкращих смартфонів червня
сьогодні, 20:04 ТОП-5 найкращих смартфонів червня
206
Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
сьогодні, 18:00 Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
Роман Маселко 306
Як швидко приготувати смачну їжу
сьогодні, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Когда Украина получит свою независимую православную церковь
сьогодні, 17:00 Когда Украина получит свою независимую православную церковь
Семен Кабакаєв 1309
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сьогодні, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 543
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук