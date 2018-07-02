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Прикордонники не пустили в Україну журналіста російського опозиційного телеканалу "Дождь"

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Прикордонники не впустили в Україну журналіста російського опозиційного телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова
Прикордонники не впустили в Україну журналіста російського опозиційного телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова / tvrain.ru

Прикордонники не впустили в Україну журналіста російського опозиційного телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова. В офіційній відповіді йшлося про те, що кореспондент не підтвердив ціль свого візиту та не мав достатньо коштів для перебування в Україні.

Про це на сайті ЗМІ сповістили колеги журналіста.

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Прикордонна служба України відмовила кореспонденту "Дождя" Олексію Коростельову в перетині кордону. Відповідний документ йому пред'явили в київському аеропорту "Бориспіль",
– пишуть у виданні.

Зазначається, що офіційною причиною цьому стало те, що кореспондент не підтвердив ціль свого візиту, а також не мав із собою достатньо коштів, щоб перебувати в Україні.

У ЗМІ зазначають, що Коростельов їхав на тренінг із журналістських розслідувань, який організовує консорціум OPEN Media Hub (спільний проект Євросоюзу і Thomson Foundation). Під час проходження паспортного контролю в "Борисполі" вранці 2 липня йому сказали про необхідність пройти співбесіду. Після розмови у журналіста забрали паспорт.

Як пояснив Коростельов, у виданому йому документі написано, що у нього також немає запрошення на тренінг, хоча сам журналіст заперечує таку інформацію.

Тренінг, на який не впустили російського журналіста, пройде в Києві з 2 по 6 липня. Крім Коростельова, в ньому бере участь ще одна російська журналістка, а також їх колеги з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії та Молдови. За словами журналіста, проблеми при перетині кордону виникли тільки у нього.

У "Дожді" додають, за останні роки Коростельов двічі їздив до Києва за редакційним завданням. На окупованій території Донбасу і в Криму він не був.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії журналісти Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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