28 сентября в Офисе генпрокурора заявили, что вручили подозрение Павлу Ковтонюку – экс-заместителю руководителя Минздрава. Ведомство сообщило, что, вероятно, из-за чиновника государство понесло убытки более чем в 1,8 миллиона гривен, сообщает 24 канал.

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Решение суда по делу Ковтонюка

Прокуроры в деле бывшего государственного служащего потребовали отправить Ковтонюка под домашний арест. Однако суд отклонил это предложение.

В то же время бывшего работника Минздрава взяли на поруки такие народные депутаты:

Юлия Клименко;

Ярослав Железняк;

Ярослав Юрчишин;

Марина Бардина;

Лада Булах;

Анна Бондарь;

Дмитрий Гурин;

Гео Лерос и другие.

Также в защиту экс-чиновника выступили представители публичного общества и украинские активисты.

Что известно о подозрении заместителю руководителя Минздрава

В 2018 году Павел Ковтонюк заключил договор закупки программного обеспечения реестра живых доноров гемопоэтических стволовых клеток. Затем он перечислил деньги одной IT-компании.

Хотя предприятие не выполнило свои обязательства и не установило программное обеспечение, бывший чиновник подписал акт приемки работ. Позже подозреваемый заявил, что документы были должным образом заверены, а закупка проходила по закону. Однако он не занимался этой темой в министерстве, а бумаги подписал, потому что профильного заместителя не было на месте,

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Известно, что проект финансировался за кредитные средства Международного банка реконструкции и развития. На него было выделено 1,8 миллиона гривен. Ковтонюка подозревают в служебной халатности – ему грозит до пяти лет заключения.

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