28 вересня в Офісі генпрокурора заявили, що вручили підозру Павлові Ковтонюку – ексзаступнику керівника МОЗ. Відомство повідомило, що, ймовірно, через чиновника держава зазнала збитків у понад 1,8 мільйона гривень. Повідомляє 24 канал.

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Рішення суду щодо справи Ковтонюка

Прокурори у справі ексдержавного службовця вимагали відправити Ковтонюка під домашній арешт. Однак суд відхилив цю пропозицію. Також обвинувачуваний прокоментував свою підозру.

Переконаний у тому, що ніяких злочинів не вчинив, що правда переможе, а добре імʼя відстоїмо. Підтримку відчуваю неймовірну. Це тільки початок, бо це не лише про мене, а про те, яка правоохоронна система чекає на нас після війни,

– написав колишній чиновник у своєму фейсбуці.

Експрацівника МОЗ взяли на поруки такі народні депутати:

Юлія Клименко;

Ярослав Железняк;

Ярослав Юрчишин;

Марина Бардіна;

Лада Булах;

Анна Бондар;

Дмитро Гурін;

Гео Лерос та інші.

Окрім того, на захист ексчиновника виступили представники громадянського суспільства та українські активісти.

Що відомо про підозру заступникові керівника МОЗ

У 2018 році Павло Ковтонюк уклав договір закупівлі програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин. Опісля він перерахував гроші одній IT-компанії.

Хоча підприємство не виконало свої зобов'язання та не встановило програмне забезпечення, колишній чиновник підписав акт приймання робіт. Пізніше підозрюваний заявив, що документи були належним чином завірені, а закупівля відбувалась згідно із законом. Однак він не займався цією темою у міністерстві, а папери підписав, бо профільного заступника не було на місці,

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Відомо, що проєкт фінансувався за кредитні кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. На нього виділили 1,8 мільйона гривень. Ковтонюка підозрюють у службовій недбалості – йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

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