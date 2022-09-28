За словами експосадовця, вручення підозри стало для нього несподіванкою. Також він сказав, що звинувачення щодо нього полягає лише в одному – в злочинній недбалості на посаді.

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Ковтонюк прокоментував вручення підозри

Я справді підписав ці документи у кінці 2018 року. Вони були належним чином завірені, а закупка була проведена згідно із законом. Я не займався цією темою у міністерстві, а документ підписав тому, що профільного заступника не було на місці,

– пояснив Павло Ковтонюк.

За його словами, закупівлю важливо було завершити до кінця місяця, а в його команді не було заведено прикриватися тим, що це не його тема чи уникати відповідальності. За його словами, відповідальність була велика.

Ексзаступник глави Міністерства охорони здоров'я пояснив, що:

якби не провели закупівлю, то в 2019 році не змогли б проводити реформу в сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. А таких операцій щороку потребують тільки 70 – 100 дітей з тяжкими хворобами (станом на початок повномасштабної війни);

у 2019 році планували, що Україна зможе інтегруватися до великої міжнародної бази донорів для дітей та дорослих. Саме для цього і потрібен був доступ до реєстру, потрібна була закупівля, саме тому він підписав ці документи.

"Думаю, саме не підписати їх було би злочином. Якби я повернувся в той день, я би підписав їх знову", – сказав Павло Ковтонюк.

Він також пригадав, що це тільки підозра, розслідування триває, а суду ще не було. Також ексзаступник МОЗ пообіцяв, що буде захищати свою репутацію.

Підозра Павлу Ковтонюку: коротко