Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет

Вбивство Катерини Гандзюк вразило кожного українця. Молоду дівчину облили кислотою, спаливши 30% її тіла. Після трьох місяців страждань активістка померла.

За цей час Національна поліція та прокуратура так і не знайшли замовників злочину. Більше того, нагадаю, що в першого підозрюваного, затриманого нікчемними правоохоронцями, виявилося залізобетонне алібі.

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Тобто замість того, щоб розслідувати цей жахливий злочин, Нацполіція та прокуратура спробували повісити його на першого ліпшого цапа-відбувайла. Тож немає нічого дивного, що замовники злочину досі не встановлені.

А тепер давайте поговоримо, що це означає для кожного з нас і наших родин. Якщо прокурори і поліція не розслідують злочин, про який розповіли всі національні медіа, то чи розслідують вони злочини, не висвітлені журналістами? Відповідь очевидна – не розслідують.

Якщо прокурори і поліція не розслідують злочин, начхавши на послів найбільших країн світу та їхні публічні заяви, то чи розслідують вони злочини, про які дипломати навіть не знають? Звичайно – не розслідують.

Якщо прокурори і поліція не розслідують злочин, через який кількасот активістів проводять ніч під Адміністрацією Президента, то чи розслідують вони злочини, справедливості в яких потерпілі добиваються самотужки? Ні, не розслідуються.

Тобто, якщо не розслідується аж настільки жахливий і відомий злочин, то нульовою є вірогідність того, що прокурори і поліція розслідують тисячі менш публічних справ. У тому числі – не менш жахливих.



Феміда

І якщо ми з вами знаємо, що нічого правоохоронці не розслідують, то, як ви думаєте, чи знає про це криміналітет? Навіть не сумнівайтеся – знає. А на вашу думку, до чого це знання криміналітет спонукає? Правильно. До нових, ще більше зухвалих і жахливих злочинів. Якщо бандити не несуть відповідальності за вже скоєні злочини, чому вони мають не вчиняти нових?

Якщо, наприклад, вбивця знає, що купить слідчого, чи прокурора, чи суддю, то що, скажіть мені на милість, зупинить його від вбивства! Чи що відлякає грабіжника від наших домів!? Чи наркоторговця - від шкільного подвір’я з нашими дітьми!?

Нічого їх не зупинить. Бо злочинці точно знають про вільну касу, у яку перетворилися наші правоохоронні органи. Знаєте, як в Макдональдсі: "Вільна каса! Від якого злочину відмазати вас сьогодні"? Чому раптом бандити мають зупинитися?

Злочинів проти нас усіх буде більшати. Безкарність завжди породжує ще більше злочинів. І, як ви розумієте, йдеться не лише про злочини проти громадських діячів чи журналістів.

Бандитові все одно кого калічити за гроші: активіста, якого замовила влада, чи бізнесмена, якого замовили конкуренти, чи просто власника помешкання, який невчасно повернувся додому.

Жахливе вбивство Катерини Гандзюк має відкрити очі кожному з нас. В Україні не існує правоохоронної системи. Ніхто не захистить наші родини. І знаєте, що найгірше? Без правоохоронних органів, що працюють, – ми теж не захистимо.

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Можливо, зброя в домі і допоможе вам захиститися. Але ж ви не дасте зброю дитині, яка повертається дворами зі школи. І постійно супроводжувати її теж не зможете.

Заради безпеки своїх родин ми, як країна, маємо побудувати правоохоронну систему. Юродиві мутанти під назвою прокуратура і Нацполіція потребують вже не реформи – а докорінної перебудови. Безперечно там є окремі чесні офіцери: проте їх кількість настільки мізерна, що нічого по суті не змінює.

Зробити це можна лише одним способом – обрати нормальну політичну еліту. Лише народні депутати можуть збудувати ефективну поліцію, прокуратуру чи будь-який інший державний орган.

Ми не можемо цього зробити в інший спосіб, окрім як через обраних нам політиків. Як, наприклад, ми можемо змусити прокурорів не продавати справи, чи поліцейських проводити розслідування? Та ніяк. Ми не маємо для цього ні повноважень, ні інструментів.

Народні ж депутати, нагадаю, не лише призначають і міністра МВС, і генпрокурора, а звільняють їх до, бісової матері, якщо останні ні на що не спроможні. І якщо народні депутати цього не роблять, то гнати до тої матері потрібно їх. Будь ласка, не забудьте про це до найближчих виборів. Не так довго залишилося.



Верховна Рада

І останнє. Про наші гроші. В цьому році тотально корумпована прокуратура обійшлася нами в 7 мільярдів гривень. Це всі податки приблизно 110 тисяч українців, які пахали цілий рік.

Неспроможна Національна поліція обійшлася нам в двадцять чотири мільярди гривень. Це всі податки приблизно триста сімдесяти семи тисяч українців, які впахували цілий рік.

У підсумку: Юрій Луценко з "Блоку Петра Порошенка" та Арсен Аваков з "Народного Фронту", отримавши в руки річні податки майже півмільйона працюючих українців, не спромоглися гарантувати безпеку нашим родинам. Навпаки, неспроможність та корумпованість їхні відомств, ще більше спонукає криміналітет до злочинів.

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І, до речі, народні депутати, які кришують і Авакова, і Луценка, відповідають за кожен скоєний і не розслідуваний злочин однаково з останніми. Пам’ятайте про це, вибори за рік. Не довго залишилося.