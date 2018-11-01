Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі

Ярослав і Богдан Дубневичі в свій час купляли пільгового газу у десять разів більше, ніж потребувало населення, і почували себе настільки безкарними, що продовжували красти навіть після оголошення підозр. Корупційна схема двох мажоритарників з Західної України все ж перестала бути успішною після втручання у неї детективів Антикорупційного бюро.

Мова йде про крадіжку півтора мільярда гривень на зловживаннях із продажем газу. Точніше, із продажем газу, який би мав йти на опалення людям.

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У Львівській області є міста Новояворівськ та Новий Розділ. Теплом та гарячою водою ці населені пункти забезпечують теплоелектроцентралі, бенефіціарними власниками яких є Дубневичі. Ці ТЕЦи купляли газ в "Нафтогазу" за пільговими цінами. Такий привілей вони отримували виключно для забезпечення потреб населення.

Проте, вийшло так, що купляли вони пільгового газу у десять разів більше, ніж витрачали на тепло і гарячу воду для людей. Весь же надлишковий газ йшов на виробництво електроенергії, яку Дубневичі продавали промисловому підприємству вже за ринково ціною. На цій дуже не хитрій схемі корупціонери вкрали у нас з вами півтора мільярда гривень. І це лише за два роки!



Брати Дубневичи за два роки збагатились на півтора мільярда гривень

Чи багато це – півтора мільярда гривень? Щоб наша армія отримала ці вкрадені у нас гроші, понад півмільйона українців, які працюють, мають рік сплачувати податки.

У свій час БППшні Дубневичі задекларували 700 мільйонів гривень готівки, тисячі гектарів землі, сотні квартир, десятки будинків, автостоянок та інших об’єктів нерухомості. Бідують люди!

Схема крадіжки наших грошей працювала протягом 2013-2015 років. У час, коли ми всі виборювали справедливість на Майданах, афільовані з Дубневичами ТЕЦи крали наші гроші. У час, коли вся країна часто з останніх грошей споряджала добровольців та армію на Схід, компанії Дубневичів крали наші гроші. Останні, схоже, живуть за принципом "война – войной, а обєд по распісанію".

3 серпня директор НАБУ Ситник вперше розповів про розслідування. Пізніше чотирьом управлінцям цих кампаній НАБУ оголосило підозри, а самі ТЕЦи було заарештовано.

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Що ж стало важливим аргументом для арешту цих ТЕЦів? Корупціонери почували себе настільки безкарними, що продовжували красти газ навіть після оголошення підозр.

Ця наглість і відчуття безкарності, звичайно ж, жодним чином не пов’язані з тим, що обидва Дубневичі – народні депутати з "Блоку Петра Порошенка". От, жодним чином, як ви розумієте, не пов’язано. Вони там в БПП всі смиренні вівці. Чого лише бурштиновий Розенблат вартує чи двохмільярдний Насіров.

Але повертаємося до наших ТЕЦ. Вірніше до ТЕЦ Дубневичів, які колись шляхом конфіскації стануть державними, тобто нашими з вами. Щоб зупинити крадіжку, підприємства було мало арештувати. Потрібно було забрати в корупціонерів, а саме ручних менеджерів Дубневичів, можливість ними управляти. Саме для цього Агентство з управління арештованим та конфіскованим майном визначила управителя арештованими ТЕЦами. Заминка виникла на етапі підписання угоди між "Нафтогазом" та новим управителем.

Управитель не хотів перебирати на себе борги ТЕЦів, які накопичился за часів керівництва менеджерами Дубневичів. Через це "Нафтогаз" не хотів укладати з ним угоду про поставку газу. У підсумку – два міста ризикували залишитися без тепла.



Управитель арештованими ТЕЦами зрештою домовився з "Нафтогазом" про виплату боргів

У ситуацію втрутились кілька хороших команд, які допомогли "Нафтогазу" та управителю знайти порозуміння. Угоду підписали з умовою, що управитель виплатить борги, але не за свій рахунок, а грошима боржників ТЕЦ. Тож опалювальний сезон в обох містах мав би розпочатися без пригод. Проте Дубневичі включили весь свій адмінресурс для саботажу роботи нового управителя ТЕЦ. Наприклад, працівники ТЕЦ банально не виходять на роботу. Щоправда, насправді щасливим кінцем цієї історії буде посадка організаторів схеми і конфіскація всього переліченого в їхніх деклараціях.

Давайте підсумуємо. Компанії, бенефіціарними власниками яких є народні депутати від БПП Дубневичі, мали забезпечити теплом та гарячою водою два районні центри. Проте, за підрахунками журналістів, отримали газу за пільговою ціною достатньо, щоб опалювати Львів. На нехитрій схемі в українців вкрали півтора мільярда. А потім, захищаючись від НАБУ, взяли в заручники населення двох районних центрів.

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Єдине, нагадаю, що обох Дубневичів нам не з Москви прислали. Ми, мешканці Львівщини, друзі і рідні, які потім опинилися в заручниках, самостійно їх обрали.

Ми всі помиляємося. Але лише безумець не вчиться на власних помилках. Голосуйте головою. Думайте, кого обираєте. Немає іншого способу очистити Україну від корупціонерів і покидьків.