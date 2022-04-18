Козицкий показал обломки российских ракет, найденных на территории детского приюта

Сегодня утром, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела есть жертвы, а некоторые обломки ракет упали на территорию детского приюта.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что обломки российских ракет, которыми был нанесен удар по Львову, упали на территорию детского приюта. К счастью, никто из детей не пострадал.

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Обломки ракет

Козицкий также рассказал, что в этот приют прибывают дети со всей Украины. Вместе с тем он подчеркнул – подобные обломки находили и на территории других объектов.

Фото обломков ракет:

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