Такую информацию распространили некоторые СМИ Волыни и Львова. Однако Максим Козицкий опроверг информацию о возможной причастности к хищению гуманитарной помощи.

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Официальное заявление Козицкого

Максим Козицкий заявил, что информация, распространённая некоторыми СМИ – фейк и опирается на частный комментарий одной из представительниц общественной организации. Козицкий также отметил, что ни от организации, представительница которой дала комментарий, ни от каких-либо других лиц или компаний из США, Львовская ОВА гуманопомощи не получала.

Поэтому глава Львовской ОВА подчеркнул, что администрация не имеет никакого отношения к тем гуманитарным грузам, о которых идет речь.

Козицкий подчеркнул, что уже всему миру известно о тыловой роли Львовщины, поэтому такая информация может иметь негативные последствия.

По всему миру понятно, что Львовщина является одним из важнейших регионов тылового обеспечения Украины. Дискредитация этой роли в нашей области может иметь стратегическое значение для врага,

– подчеркнул Козицкий.

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