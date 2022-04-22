Таку інформацію поширили деякі ЗМІ Волині та Львова. Та Максим Козицький заперечив інформацію про можливу причетність до розкрадання гуманітарної допомоги.

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Офіційна заява Козицького

Максим Козицький заявив, що інформація, яку поширили деякі ЗМІ – фейк та опирається на приватний коментар однієї з представниць громадської організації. Козицький також зазначив, що і від організації, представниця якої надала коментар ні від будь-яких інших осіб чи компаній з США Львівська ОВА гумдопомоги не отримувала.

Тому голова Львівської ОВА наголосив, що адміністрація не має жодного стосунку до тих гуманітарних вантажів, про які йде мова.

Козицький наголосив, що вже всьому світу відомо про тилову роль Львівщини, тому така інформація може мати негативні наслідки.

Усьому світові зрозуміло, що Львівщина є одним із найважливіших регіонів тилового забезпечення України. Дискредитація цієї ролі нашої області може мати стратегічне значення для ворога,

– наголосив Козицький.

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