Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Соответствующую информацию обнародовали утром 22 сентября.

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В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" пропуск не осуществляется

Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг – Зосин" временно не осуществляется,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничная стража Польши ночью сообщила о неисправности в работе базы данных. Именно в связи с этим оформление и пропуск не осуществляется.

Сейчас принимаются меры по устранению неисправности. В Госпогранслужбе попросили граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.