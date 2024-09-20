Об этом Сикорский заявил на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне, передают журналисты PAP. В то же время польский министр подчеркнул поддержку полной территориальной целостности Украины, включая Крымом.

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Что сказал Сикорский относительно своих слов о Крыме

Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша, безусловно, поддерживает территориальную целостность Украины и в этом нет сомнений. В то же время польский министр отметил, что на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record, то есть не под запись, где вдавались в вопрос, как реализовать предложения президента Зеленского по возвращению Крыма.

Так министр ответил на вопрос относительно его заявления на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Глава польской дипломатии также сослался на сообщения о "споре" между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности о Волынской трагедии и эксгумации жертв.

Мы поддерживаем Украину военно, мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно, но, как это бывает между соседями, иногда есть вопросы, которые нужно решить, и мы об этом тоже говорим,

– сказал министр.

Сикорский также отметил, что Польше нужны более оживленные и еще более интенсивные контакты с Украиной для ее вступления в Европейский Союз.

Как объяснили в польском МИД слова своего главы

Журналисты PAP также пообщались с представителем МИД Польши Павлом Вронским относительно заявления Сикорского по Крыму. Представитель польского министерства отметил, что от главы МИД не звучало никаких предложений по украинскому полуострову.

"Вся путаница базируется на некорректных цитатах СМИ с ночной встречи различных экспертов и политиков, общей темой которой было то, что делать, чтобы Крым вернулся в Украину, и как закончить эту войну в пользу Украины", – сказал Вронский.

Поэтому, по словам спикера, вся дискуссия, что это подрывает целостность Украины, – это полное недоразумение.

Так, Вронский объяснил, что во время дискуссии министр Сикорский сослался на высказывания Владимира Зеленского, который признал вызовы, связанные с возвращением Крыма, отметив необходимость дипломатического подхода. Министр очертил несколько потенциальных сценариев для продвижения вперед в этом сложном вопросе.

Ключевой вопрос в этих сценариях – это вопрос демилитаризации Крыма. Только в Крыму не украинские войска, а российские, отсюда рассуждения, как демилитаризовать Крым. И поэтому идея использования сил ООН для того, чтобы они туда зашли – фигурировала как один из вариантов,

– подчеркнул спикер МИД.

Вронский подчеркнул, что дискуссия экспертов в Киеве "касалась того, как помочь Украине получить мир, а не как сделать ей что-то плохое". Он также отметил, что "никаких писем или разъяснений в МИД Украины пока не направлялось, но, вероятно, ближайшее время это будет сделано".

"Пока мы удивлены, потому что есть сообщения СМИ на основе фрагментов цитат, потом есть реакция МИД Украины – на наше удивление – на основе этих фрагментов цитат. Пока что мы не успели реагировать", – сказал Вронский.

Он заверил, что если украинский МИД будет готов обсудить этот вопрос с министром Сикорским, то он прояснит этот вопрос.