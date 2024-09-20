Про це Сікорський заявив на брифінгу для польських ЗМІ у Вашингтоні, передають журналісти PAP. Водночас польський міністр наголосив на підтримці повної територіальної цілісності України, включно з Кримом.

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Що сказав Сікорський стосовно своїх слів про Крим

Радослав Сікорський підкреслив, що Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України і в цьому немає сумнівів. Водночас польський міністр зазначив, що на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record, тобто не під запис, де вдавалися в питання, як реалізувати пропозиції президента Зеленського щодо повернення Криму.

Так міністр відповів на запитання щодо його заяви на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві. Глава польської дипломатії також послався на повідомлення про "суперечку" між ним і президентом України Володимиром Зеленським, зокрема. про Волинську трагедію та ексгумацію жертв.

Ми підтримуємо Україну військово, ми підтримуємо Україну фінансово і гуманітарно, але, як це буває між сусідами, іноді є питання, які потрібно вирішити, і ми про це теж говоримо,

– сказав міністр.

Сікорський також наголосив, що Польщі потрібні більш жваві та ще інтенсивніші контакти з Україною для її вступу до Європейського Союзу.

Як пояснили у польському МЗС слова свого очільника

Журналісти PAP також поспілкувалися з речником МЗС Польщі Павлом Вронським щодо заяви Сікорського стосовно Криму. Представник польського міністерства зазначив, що від глави МЗС не лунало ніяких пропозицій щодо українського півострова.

"Вся плутанина базується на некоректних цитатах ЗМІ з нічної зустрічі різних експертів і політиків, загальною темою якої було те, що робити, щоб Крим повернувся до України, і як закінчити цю війну на користь України", – сказав Вронський.

Тому, за словами речника, вся дискусія про те, що це підриває цілісність України, – це повне непорозуміння.

Так, Вронський пояснив, що під час дискусії міністр Сікорський послався на висловлювання Володимира Зеленського, який визнав виклики, пов'язані з поверненням Криму, наголосивши на необхідності дипломатичного підходу. Міністр окреслив кілька потенційних сценаріїв для просування вперед у цьому складному питанні.

Ключове питання в цих сценаріях – це питання демілітаризації Криму. Тільки в Криму не українські війська, а російські, звідси міркування, як демілітаризувати Крим. І тому ідея використання сил ООН для того, щоб вони туди зайшли – фігурувала як один із варіантів,

– наголосив речник МЗС.

Вронський підкреслив, що дискусія експертів у Києві "стосувалася того, як допомогти Україні здобути мир, а не як зробити їй щось погане". Він також зазначив, що "жодних листів чи роз'яснень до МЗС України поки не надсилалося, але, ймовірно, найближчим часом це буде зроблено".

"Поки що ми здивовані, тому що є повідомлення ЗМІ на основі фрагментів цитат, потім є реакція МЗС України – на наш подив – на основі цих фрагментів цитат. Поки що ми не встигли реагувати", – сказав Вронський.

Він запевнив, що якщо українське МЗС буде готове обговорити це питання з міністром Сікорським, то він прояснить це питання.