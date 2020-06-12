Уже с 15 июня начнут работать пункты пропуска на административной границе с Крымом. Это произойдет в рамках ослабления карантинных мероприятий.

В то же время обязательную обсервацию отменили. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает 24 канал.

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С 15 июня возобновят работу такие пункты пропуска:

"Каланчак";

"Чонгар";

"Чаплинка".

По решению Кабинета Министров Украины, КПВВ "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка" закрыли еще 17 марта 2020 года из-за COVID-19.

Правила пересечения пунктов пропуска на админгранице с Крымом

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако все, кто пересекают границу, должны предоставить письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Обязательным также остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований: контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

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Как работает приложение "Дий вдома"