Пункты пропуска на админгранице с Крымом заработают с 15 июня
Уже с 15 июня начнут работать пункты пропуска на административной границе с Крымом. Это произойдет в рамках ослабления карантинных мероприятий.
В то же время обязательную обсервацию отменили. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает 24 канал.
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С 15 июня возобновят работу такие пункты пропуска:
- "Каланчак";
- "Чонгар";
- "Чаплинка".
По решению Кабинета Министров Украины, КПВВ "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка" закрыли еще 17 марта 2020 года из-за COVID-19.
Правила пересечения пунктов пропуска на админгранице с Крымом
Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако все, кто пересекают границу, должны предоставить письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тысяч гривен.
Обязательным также остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований: контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.
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Как работает приложение "Дий вдома"
- В течение дня в период 14 дней человек будет получать до 10 push-сообщений в приложении "Дий вдома".
- Пользователю нужно будет сделать свое фото, одновременно будет работать геолокация.
- Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то человек будет вынужден заплатить штраф.