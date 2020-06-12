Пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом запрацюють з 15 червня
Вже з 15 червня запрацюють пункти пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. Це відбудеться у межах послаблення карантинних заходів.
Водночас обов'язкову обсервацію скасували. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну, передає 24 канал.
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З 15 червня відновлять роботу такі пункти пропуску:
- "Каланчак";
- "Чонгар";
- "Чаплинка".
За рішенням Кабінету Міністрів України, КПВВ "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка" закрили ще 17 березня 2020 року через COVID-19.
Правила перетину пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом
Для громадян, які перетинають кордон, скасовується обов'язкова обсервація, проте всі, хто перетинають кордон, повинні надати письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Порушникам цієї умови загрожує штраф у 17 тисяч гривень.
Обов'язковою також залишається необхідність дотримання епідеміологічних вимог: контролю температури тіла і використання захисних масок і рукавичок.
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Як працює додаток "Дій вдома"
- Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома".
- Користувачу потрібно буде зробити своє фото, водночас працюватиме геолокація.
- Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатки по суті буде порушенням режиму карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.