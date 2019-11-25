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      КПВВ на Донбассе меняют график работы

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      КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы / censor.net.ua

      Все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС переходят на зимний график работы. Пропуск лиц через КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.

      Согласно приказу командующего Объединенных сил, переход на зимнее время произойдет с 1 декабря, сообщили в штабе ООС.

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      Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок. Осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч автомобилей,
      – подчеркнули в штабе.

      КПВВ на Донбасі
      Переход КПВВ на Донбассе на зимнее время / инфографика ООС

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Операция Объединенных сил
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