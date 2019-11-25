КПВВ на Донбассе меняют график работы

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС переходят на зимний график работы. Пропуск лиц через КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.

Согласно приказу командующего Объединенных сил, переход на зимнее время произойдет с 1 декабря, сообщили в штабе ООС.

Интересно: Глаза Украины в войне: "народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок. Осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч автомобилей,

– подчеркнули в штабе.



Переход КПВВ на Донбассе на зимнее время / инфографика ООС