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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      КПВВ на Донбасі змінюють графік роботи

      26 Читать новость на русском
      КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи / censor.net.ua

      Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі ООС переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб через КПВВ буде здійснюватися щоденно з 8 до 17 години.

      Згідно з наказом командувача Об'єднаних сил, перехід на зимовий час відбудеться з 1 грудня, повідомили у штабі ООС.

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      Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок. Восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч автомобілів,
      – підкреслили у штабі.

      КПВВ на Донбасі
      Перехід КПВВ на Донбасі на зимовий час / інфографіка ООС

      Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою
      сьогодні
      8515
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Окуповані території
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