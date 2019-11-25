КПВВ на Донбасі змінюють графік роботи
Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі ООС переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб через КПВВ буде здійснюватися щоденно з 8 до 17 години.
Згідно з наказом командувача Об'єднаних сил, перехід на зимовий час відбудеться з 1 грудня, повідомили у штабі ООС.
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Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок. Восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч автомобілів,
– підкреслили у штабі.
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