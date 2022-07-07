Крабовые палочки за более тысячу гривен: в Энергодаре оккупанты устанавливают заоблачные цены

После оккупации украинских городов захватчики начали устанавливать заоблачные цены на продукты для мирного населения. К примеру, в Энергодаре хлебобулочные изделия подорожали в 4 – 5 раз, а цена крабовых палочек перевалила за 1 000 гривен.

Свои товары российские оккупанты продают в захваченном здании украинской сети супермаркетов АТБ. Людям предлагают оплату в гривнах и рублях.

Заметьте россия готовит новую провокацию на Совбезе ООН для дискредитации Украины

Более 1 000 гривен за крабовые палочки

Оккупанты привозят продукты с территории России и временно оккупированного украинского Крыма. Из-за установленных цен хлебобулочные изделия буквально стали роскошью для жителей города, ведь цена хлеба теперь составляет 100 гривен, в то же время в Украине цены меньше в 4 – 5 раз.

Однако больше всего шокирует стоимость крабовых палочек, за которые в Украине покупатели платят 140 – 160 гривен. оккупанты продают палочки за 1 121 гривну.



Крабовые палочки за 1 121 гривну в Энергодаре / Фото "Риа Мелитополь"

В Мариуполе оккупанты завышают цены на предметы гигиены

В Мариупольском городском совете также сообщили о существенном завышении цен на предметы гигиены. И это при том, что в Мариуполе нет работы, а люди не получают гуманитарную помощь.

К примеру, средство для мытья посуды, стоимость которой в украинских магазинах составляет 35 гривен, в Мариуполе можно приобрести за 108 гривен. В то же время стоимость шампуня, который на подконтрольной Украине территории можно приобрести за 86 гривен, выросла почти на 100 гривен.

Даже подорожали губки для мытья посуды. Если в украинских магазинах их можно приобрести за 30 – 35 гривен, то в Мариуполе оккупанты продают их за 71 гривну.

Прокладки, которые в украинских магазинах продают в среднем за 30 гривен, оккупанты предлагают приобрести за 99 гривен.

Но самым большим предметом роскоши стали подгузники, за которые мариупольцы просят платить 1 680 гривен.

Заоблачные цены в магазинах Мариуполя / Фото Мариупольского горсовета

Интересно – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 7 июля: смотрите видео