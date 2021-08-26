Крах путинского режима, – Мусиенко предположил, почему Россия не решится на наступление

На оккупированной части Донбасса зафиксировали увеличение военной техники агрессора. Однако полномасштабное наступление может обернуться для Кремля крахом режима.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. В апреле 2021 года Россия активно пыталась пугать Украину войсками на границе, давила "боевой готовностью". Однако украинские позиции это не пошатнуло, а только укрепило армию, сказал эксперт.

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Путина могут сместить

Военная сила России, по мнению Александра Мусиенко, переоценена. Поскольку пойти в полномасштабное наступление означает ряд негативных последствий для Кремля.

В частности это касается сопротивления украинской армии, добровольцев и крупных потерь и расходов со стороны России – как экономических, так и связанных с техникой и фактически с живой силой противника.

Следующее – западная реакция крайне негативная. Санкционное давление, которое может быть гораздо больше – означает крах и смерть путинского режима. Однозначно,

– заявил военный эксперт.

Приближенное окружение Владимира Путина, которое выступает за поддержание последних контактов с Западом, может сместить российского президента, добавил Мусиенко. Поэтому для Кремля идти в полномасштабное наступление – невыгодно.

Мусиенко о вероятности наступления России: смотрите видео 24 канала

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