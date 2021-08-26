Крах путинского режима, – Мусиенко предположил, почему Россия не решится на наступление
Источник:24 канал
На оккупированной части Донбасса зафиксировали увеличение военной техники агрессора. Однако полномасштабное наступление может обернуться для Кремля крахом режима.
Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. В апреле 2021 года Россия активно пыталась пугать Украину войсками на границе, давила "боевой готовностью". Однако украинские позиции это не пошатнуло, а только укрепило армию, сказал эксперт.
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Путина могут сместить
Военная сила России, по мнению Александра Мусиенко, переоценена. Поскольку пойти в полномасштабное наступление означает ряд негативных последствий для Кремля.
В частности это касается сопротивления украинской армии, добровольцев и крупных потерь и расходов со стороны России – как экономических, так и связанных с техникой и фактически с живой силой противника.
Следующее – западная реакция крайне негативная. Санкционное давление, которое может быть гораздо больше – означает крах и смерть путинского режима. Однозначно,
– заявил военный эксперт.
Приближенное окружение Владимира Путина, которое выступает за поддержание последних контактов с Западом, может сместить российского президента, добавил Мусиенко. Поэтому для Кремля идти в полномасштабное наступление – невыгодно.
Мусиенко о вероятности наступления России: смотрите видео 24 канала
Военная техника боевиков в ОРДЛО: коротко
- Миссия ОБСЕ все чаще фиксирует скопление тяжелого оружия там, где его согласно договоренностям, быть не должно. Следовательно, насчитали 102 единицы вооружения, которые размещены с нарушениями линий отвода. Информацию подтвердила и украинская сторона СЦКК.
- Только недалеко от населенного пункта Миусинск наблюдатели зафиксировали 3 единицы ракетных систем залпового огня, а также еще 14 танков, 10 самоходных и 11 прицепных гаубиц. Вдвое больше тяжелого оружия враг подтянул недалеко от села Садовое.