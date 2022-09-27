Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, вариант с преемником путина точно прокручивают все кремлевские элиты. Хотя это не стало предметом публичных дискуссий, но есть понимание, что путин ситуацию уже не спасет.

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Путин может оттянуть ситуацию до конца зимы

Как отмечает Галлямов, раньше ему казалось, что эти процессы путин сможет оттянуть до конца зимы – начала весны. Диктатору удалось бросить "замануху" в политические элиты – мол, подождите до зимы, Европа будет замерзать и станет на колени. Тогда россия сможет диктовать условия – Украина перестанет получать оружие и проиграет.

А когда в конце зимы или начале весны станет понятно, что ничего не получилось. Тогда все – тупик. Тогда тема преемника должна стать на повестку в полный рост,

– считает Галлямов.

Впрочем, после молниеносного контрнаступления ВСУ в Харьковской области ситуация может измениться. Он предполагает, что элиты не будут ждать до конца зимы, если на фронте произойдет еще один масштабный провал. Они могут опасаться, что система к концу зимы тогда вообще развалится.

Галлямов о том, обсуждают ли в кремле, кто станет преемником путина: смотрите видео

Кто может стать преемником путина

Галлямов убежден, что политические элиты попытаются избрать того человека, который практически не участвовал в военно-патриотической вакханалии прошлых лет. Это может быть премьер-министр россии михаил мишустин, мэр москвы сергей собянин, заместитель руководителя администрации президента дмитрий козак и т.д.

Политическим элитам важно, чтобы преемник путина имел незапятнанную репутацию и смог снять нагрузку на систему. Ведь сейчас она буквально трещит по швам.

Что тогда будет с путиным

По мнению Галлямова, сначала путин пойдет на "заслуженный отдых". Потенциальный преемник не должен будет его трогать. Но в дальнейшем ситуация может измениться, как в том же Казахстане с Назарбаевым и Токаевым. Здесь прогнозировать что-либо сложно, ведь все зависит от дальнейших событий.

По мнению российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, путин получит серьезный удар после деоккупации Херсона. В этот момент поддержка диктатора серьезно рухнет даже среди силовиков.