Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, варіант з наступником путіна точно прокручують усі кремлівські еліти. Хоч це не стало предметом публічних дискусій, однак є розуміння, що путін ситуацію вже не врятує.

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Путін може відтягнути ситуацію до кінця зими

Як зазначає Галлямов, раніше йому здавалося, що ці процеси путін зможе відтягнути до кінця зими – початку весни. Диктатору вдалося вкинути "замануху" до політичних еліт – мовляв, зачекайте до зими, Європа буде замерзати і стане на коліна. Тоді росія зможе диктувати умови – Україна перестане отримувати зброю і програє.

А коли в кінці зими чи на початку весни стане зрозуміло, що нічого не вийшло. Тоді все – тупик. Тоді тема наступника мала б стати в повістку у повний ріст,

– вважає Галлямов.

Утім, після блискавичного контрнаступу ЗСУ на Харківщині ситуація може змінитися. Він припускає, що еліти не чекатимуть до кінця зими, якщо на фронті станеться ще один масштабний провал. Вони можуть боятися, що система до кінця зими тоді взагалі розвалиться.

Галлямов про те, чи обговорюють в кремлі, хто стане наступником путіна: дивіться відео

Хто може стати наступником путіна

Галлямов переконаний, що політичні еліти спробують обрати ту людину, яка практично не брала участі у військово-патріотичній вакханалії минулих років. Це може бути прем'єр-міністр росії михайло мішустін, мер москви сергій собянін, заступник керівника адміністрації президента дмитро козак тощо.

Політичним елітам важливо, щоб наступник путіна не мав заплямовану репутацію і зміг зняти навантаження на систему. Адже вона зараз буквально тріщить по швах.

Що тоді буде з путіним

На думку Галлямова, спершу путін піде на "заслужений відпочинок". Потенційний наступник не мав би його чіпати. Але надалі ситуація може цілком змінитися, як в тому ж Казахстані з Назарбаєвим та Токаєвим. Тут прогнозувати щось складно, адже все залежить від подальших подій.

Додамо, на думку російського опозиційного політика Геннадія Гудкова, путін отримає серйозний удар після деокупації Херсона. В цей момент підтримка диктатора серйозно обвалиться навіть серед силовиків.