Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше військовий експерт Олег Жданов порадив уважніше дивитись на Херсонський напрямок, де нас чекають успіхи.

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Важливість деокупації Херсона

Гудков розповів, що деокупація Херсона важлива не лише Україні, а й усьому світу. Зокрема, Західній коаліції, яка підтримує нашу державу. Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині продемонстрував, що українці можуть вигравати, а росіяни – програвати. Успішна операція по звільненню обласного центру сприятиме оптимізму, підняттю бойового духу.

А ще це спонукатиме до руйнівних процес проти путіна навіть у тих, хто його ще підтримує. Зокрема, й у силовиків,

– зазначив російський опозиційний політик.

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З росії вже виїхали майже 300 тисяч громадян

Він продовжив, що на тлі мобілізації, з росії вже виїхали майже 300 тисяч громадян. Це ті люди, які мали б потрапити на фронт.

"Я вірю в це число, тому що Фінляндія повідомляла про те, що 17 тисяч росіян в'їхали у країну. А якщо порахувати інші кордони, то виходить сотні тисяч", – зауважив Гудков.

Кремль готує серйозну заяву 30 вересня

Російський опозиційний політик повідомив, що на 30 вересня кремль готує оголошення якоїсь серйозної заяви. Про що саме говоритиме путін, поки сказати складно. Утім, оголошенням самої анексії не обійдеться. Може бути посилений ядерний шантаж.

Переведення підрозділів ядерних сил у підвищену бойову готовність, модернізація комплексів. Щось у цьому дусі може бути,

– наголосив він.

Ядерного удару поки не буде

За словами Гудкова, ядерного удару ж поки не буде. Інакше путін не оголошував би мобілізацію. Його мета нині затягнути війну. Зробити так, щоб українці і світ втомились від неї і були згодні на підписання мирного договору.

"Поки він буде чекати, як розвиватимуться події далі, направляючи на фронт десятки, а може й сотні тисяч людей", – підкреслив російський опозиційний політик.

Підтримка путіна падає

Він додав, що путіна в росії вже підтримує менше половини населення. Це демонструє ставлення росіян до мобілізації, коли вони просто тікають і не готові воювати за свого диктатора.

Після перших же контрнаступів ЗСУ багато прихильників війни просто замовкли. Можливо, вони не змінили свою точку зору, але зрозуміли, що все не так, як вони розраховували,

– підсумував Гудков.

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