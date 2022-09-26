Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що це ті два напрямки, де ми на сьогодні маємо успіхи та намагаємось ці успіхи накопичувати.

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На Харківщині залишилось деокупувати зовсім трішки, фактично, якщо ми контролюємо кордони Харківської області, то ми виходимо й на межу Луганської та Донецької,

– каже Жданов.

За словами військового експерта, поступово бойові дії переходять з Харківщини на Луганщину, саме тому і Сергій Гайдай, і президент Зеленський розповіли, що впродовж цього тижня можемо чекати хороші новини.

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Героїчний контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Протягом першої половини вересня українські війська почали потужний контрнаступ на Харківщині, у межах якого звільнили більшість окупованої території області. Зараз під окупацією залишається лівий берег річки Оскіл. Однак 26 вересня наші захисники повідомили про звільнення Куп'янська-Вузлового, який на лівому березі.

У межах контрнаступу Україна повернула сотні населених пунктів, серед яких Ізюм та Куп'янськ та Вовчанськ. Куп'янськ був важливим логістичним центром для окупантів та став центром окупованої території, який після початку контрнаступу перемістили до Вовчанська.

Ізюм станом на 26 вересня є найбільшим звільненим українськими військами містом. Однак окупанти завдали серйозних руйнувань місту, а в лісі знайшли понад 400 могил. Серед похованих там було чимало закатованих окупантами цивільних. Також увесь світ облетіло фото руки ексгумованого тіла, на якому була синьо-жовта стрічка – це рука військовослужбовця Сергія Сови, який у квітні боронив Ізюм. Указом президента він удостоєний звання Героя України посмертно.