Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. По его словам, внутри России уже есть раздор.

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Россия теряет силу

Гарри Каспаров подчеркнул, что главный союзник Украины, США очень заинтересован российской территорией и тем, что с ней произойдет после.

"Крах режима такого приводит к нарушению государственности", – заметил он.

К тому же Россия – это империя, буквально сотканная из разных областей, народов, языков, религий, культур. Удерживали российские власти это все всегда принудительно, подкупая деньгами.

С деньгами плохо становится, террор перестает так работать, как работал при Сталине, военная мощь оказалась не мощью, а немощью,

– метко подметил оппозиционер.

По его словам, сами же американцы не могут рассчитать, какой сценарий будет более реалистичным. Вероятно, это и сдерживает их от передачи Украине всего возможного вооружения, благодаря которому бы войну удалось завершить буквально за несколько месяцев.

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Украине нужно поднажать

Гарри Каспаров убежден, что победа Украины будет означать крушение режима Путина.

"Уже сейчас мы видим признаки хаоса. Совершенно очевидно, что все, что произошло в Санкт-Петербурге – это внутреннее недоразумение", – подчеркнул он.

По его мнению, очевидно, что ухудшение ситуации на фронте и будущее поражение заставят режим перейти к алгоритму самопоедания. Также в России начнется выяснение отношений.

Вожак, обещавший вершины, поднятие с колен, распространение русского мира до Марса, вдруг оказался полным импотентом,

– добавил оппозиционер.

Сам Путин и его режим – уже заложники безысходности.

"И станут первыми жертвами увольнения Украины и крушения военной авантюры", – подчеркнул Каспаров.

По его мнению, невозможно представить, при каких условиях Путину удастся удержаться у власти. Потому что вслед за освобождением украинских территорий, например, в Татарстане, может появиться желание попробовать свободное плавание.

Чем скорее победит Украина и украинский флаг развевается в Севастополе, тем меньше шансов, что ситуация в России как-то может стабилизироваться,

– убежден оппозиционер.

По его словам, оптимально, чтобы режиму Путина пришел скорый конец.

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