Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. За його словами, всередині Росії вже є розбрат.
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Росія втрачає силу
Гаррі Каспаров наголосив, що головний союзник України, США, дуже зацікавлений російською територією і тим, що з нею відбудеться після.
"Крах режиму такого призводить до порушення державності", – зауважив він.
До того ж Росія – це імперія, яка буквально зіткана із різних областей, народів, мов, релігій, культур. Утримувала російська влада це все завжди примусово, підкупаючи грошима.
З грошима погано стає, терор перестає так працювати, як працював при Сталіні, військова міць виявилася не міццю, а неміччю,
– влучно підмітив опозиціонер.
За його словами, самі ж американці не можуть вирахувати, який сценарій буде більш реалістичним. Ймовірно, це й стримує їх від передачі Україні всього можливого озброєння, завдяки якому війну вдалося б завершити буквально за декілька місяців.
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Україні треба піднатиснути
Гаррі Каспаров переконаний, що перемога України означатиме крах режиму Путіна.
"Уже зараз ми бачимо ознаки хаосу. Цілком очевидно, що все, що відбулося в Санкт-Петербурзі – це внутрішнє непорозуміння", – наголосив він.
На його думку, очевидно, що погіршення ситуації на фронті і майбутня поразка змусять режим перейти вже до алгоритму самопоїдання. Також у Росії почнеться з'ясування відносин.
Ватажок, який обіцяв вершини, підняття з колін, поширення руського міра до Марсу, раптом виявився повним імпотентом,
– додав опозиціонер.
Сам Путін та його режим – вже заручники безвиході.
"І стануть першими жертвами звільнення України й краху військової авантюри", – підкреслив Каспаров.
На його думку, неможливо уявити, за яких умов Путіну вдасться втриматися біля влади. Тому що слідом за звільненням українських територій, наприклад, у Татарстані може з'явитися бажання спробувати вільне плавання.
Чим скоріше переможе Україна й український прапор замайорить у Севастополі, тим менше шансів, що ситуація в Росії якось може стабілізуватися,
– переконаний опозиціонер.
За його словами, оптимально, щоб режиму Путіна прийшов швидкий кінець.
Події в Росії: останнє
- Зранку 6 квітня у Курській та Бєлгородській областях чули вибухи. Місцева влада повідомляла про начебто обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Напередодні 5 квітня у Москві палала будівля міноборони. Загоряння сталося на одному з поверхів.
- Водночас у "бавовні" в Росії її очільник Владімір Путін знайшов винних. Не дивно, що за його словами це "західні спецслужби". Жодних доказів своєму інформаційному вкиду російський диктатор не знайшов.
- Погані настрої не тільки серед так званих "російських еліт", але й у самого Путіна. Він визнав, що ЗСУ завдають значних втрат його армії й контрнаступ не за горами. Аби заспокоїти гауляйтерів тимчасово окупованих територій, очільник Кремля зібрав їх у Москві 6 квітня – деталі зустрічі.