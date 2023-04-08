Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. За його словами, всередині Росії вже є розбрат.

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Росія втрачає силу

Гаррі Каспаров наголосив, що головний союзник України, США, дуже зацікавлений російською територією і тим, що з нею відбудеться після.

"Крах режиму такого призводить до порушення державності", – зауважив він.

До того ж Росія – це імперія, яка буквально зіткана із різних областей, народів, мов, релігій, культур. Утримувала російська влада це все завжди примусово, підкупаючи грошима.

З грошима погано стає, терор перестає так працювати, як працював при Сталіні, військова міць виявилася не міццю, а неміччю,

– влучно підмітив опозиціонер.

За його словами, самі ж американці не можуть вирахувати, який сценарій буде більш реалістичним. Ймовірно, це й стримує їх від передачі Україні всього можливого озброєння, завдяки якому війну вдалося б завершити буквально за декілька місяців.

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Україні треба піднатиснути

Гаррі Каспаров переконаний, що перемога України означатиме крах режиму Путіна.

"Уже зараз ми бачимо ознаки хаосу. Цілком очевидно, що все, що відбулося в Санкт-Петербурзі – це внутрішнє непорозуміння", – наголосив він.

На його думку, очевидно, що погіршення ситуації на фронті і майбутня поразка змусять режим перейти вже до алгоритму самопоїдання. Також у Росії почнеться з'ясування відносин.

Ватажок, який обіцяв вершини, підняття з колін, поширення руського міра до Марсу, раптом виявився повним імпотентом,

– додав опозиціонер.

Сам Путін та його режим – вже заручники безвиході.

"І стануть першими жертвами звільнення України й краху військової авантюри", – підкреслив Каспаров.

На його думку, неможливо уявити, за яких умов Путіну вдасться втриматися біля влади. Тому що слідом за звільненням українських територій, наприклад, у Татарстані може з'явитися бажання спробувати вільне плавання.

Чим скоріше переможе Україна й український прапор замайорить у Севастополі, тим менше шансів, що ситуація в Росії якось може стабілізуватися,

– переконаний опозиціонер.

За його словами, оптимально, щоб режиму Путіна прийшов швидкий кінець.

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