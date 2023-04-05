Цього разу президент країни-агресора виступив із твердженням, що у підготовці, як він висловився, "диверсій та терактів" на території Росії "задіяний потенціал третіх країн, західних спецслужб".
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Звісно, свої гучні заяви Путін нічим не підкріпив, ані доказів, ані підстав так вважати – немає, вони лише ввижаються диктатору.
У Путіна манія переслідування
За словами Путіна, "регулярно влаштовуються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів". Конкретних прикладів він не навів. Кого він вважає громадськими діячами – пропагандиста Татарського чи, можливо, Дугіну?
Зауважимо, що ці заяви Путін озвучив на засіданні Ради безпеки Росії, присвяченому забезпеченню безпеки на територіях України, які минуло року Росія незаконно оголосила своїми.
Диктатор не контролює ситуацію на захоплених територіях
Путін назвав ситуацію там "складною", закликавши співробітників правоохоронних органів "робити максимум" для забезпечення безпеки.
А це Путін, ймовірно, висловився про регулярну "бавовну" на територіях України тимчасово захоплених росіянами. Втім, дарма диктатор хвилюється – вогневий контроль ЗСУ та партизани тримають вдало.
"Бавовна" на окупованих територіях: останні новини
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- Показовим також є підрив колаборанта у Маріуполі, що стався 27 березня. Тоді вибухнула автівка начальника управління окупаційного МВС Міхаіла Москвіна.