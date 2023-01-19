Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, что худшие времена в России только впереди.
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Почему Россия будет уничтожена
Михаил Подоляк рассказал, что на повестке дня у россиян тема войны, которая уже "перешла на их территорию".
"Безусловно, мы не атакуем никого – это Россия сама себя атакует", – подчеркнул он.
По его мнению, Россия самоуничтожится, потому что это нормальный исторический процесс, когда государство не отвечает цивилизационным нормам.
Историческое время для смерти России в таком виде пришло – хочет она этого или нет. Это объективный исторический процесс,
– подчеркнул советник главы ОП.
По его словам, Украина просто в определенной степени ускорила это событие.
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Что не так в России
Россиян уже давно волновал ряд проблем.
У них этот гной набухал, с которым они жили: ненависть к миру, правила жизни в этом мире, прогресс технологического и гуманистического. Они ненавидели это. И сегодня оно прорвало, к сожалению, на Украину, но мы свою работу выполнили,
– добавил он.
Михаил Подоляк рассказал, что ряд событий еще больше ускорит в самой России чувство войны как таковой.
"Здесь еще будут дополнительные мобилизации, конфликты, ампутанты, которые выйдут из больниц, как после второй мировой войны, и заполонят практически все центральные города России", – прокомментировал он.
По его словам, Россия буквально выбрасывает своих людей. Они, оставаясь без конечностей, не смогут получить какую-либо помощь от государства.
Это же философия России. Вы должны стоять на коленях или канючить деньги,
– объяснил он.
Подоляк подчеркнул, что из-за этого Россия станет существенно расстроенной страной с низким уровнем нравственности, что и будет способствовать ее самоуничтожению.
Планы Путина по войне в Украине
- Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Путин готовится к затяжной войне Это указывают на мобилизацию и наращивание темпов производства оружия.
- По мнению политолога Александра Антонюка, если Путин почувствует слабость среди европейских или американских партнеров Украины, то для него это будет сигнал усиливать ставки и эскалацию. Но России будет тяжело противостоять всему Западу.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не остановится только на попытках захватить Украину Ее цель – война в Восточной Европе.