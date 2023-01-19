Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, что худшие времена в России только впереди.

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Почему Россия будет уничтожена

Михаил Подоляк рассказал, что на повестке дня у россиян тема войны, которая уже "перешла на их территорию".

"Безусловно, мы не атакуем никого – это Россия сама себя атакует", – подчеркнул он.

По его мнению, Россия самоуничтожится, потому что это нормальный исторический процесс, когда государство не отвечает цивилизационным нормам.

Историческое время для смерти России в таком виде пришло – хочет она этого или нет. Это объективный исторический процесс,

– подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, Украина просто в определенной степени ускорила это событие.

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Что не так в России

Россиян уже давно волновал ряд проблем.

У них этот гной набухал, с которым они жили: ненависть к миру, правила жизни в этом мире, прогресс технологического и гуманистического. Они ненавидели это. И сегодня оно прорвало, к сожалению, на Украину, но мы свою работу выполнили,

– добавил он.

Михаил Подоляк рассказал, что ряд событий еще больше ускорит в самой России чувство войны как таковой.

"Здесь еще будут дополнительные мобилизации, конфликты, ампутанты, которые выйдут из больниц, как после второй мировой войны, и заполонят практически все центральные города России", – прокомментировал он.

По его словам, Россия буквально выбрасывает своих людей. Они, оставаясь без конечностей, не смогут получить какую-либо помощь от государства.

Это же философия России. Вы должны стоять на коленях или канючить деньги,

– объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что из-за этого Россия станет существенно расстроенной страной с низким уровнем нравственности, что и будет способствовать ее самоуничтожению.

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