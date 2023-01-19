Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, що найгірші часи в Росії лише попереду.
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Чому Росія буде знищена
Михайло Подоляк розказав, що на порядку денному в росіян тема війни, яка вже "перейшла на їхню територію".
"Безумовно, ми не атакуємо нікого – це Росія сама себе атакує", – наголосив він.
На його думку, Росія самознищиться, бо це нормальний історичний процес, коли держава не відповідає цивілізаційним нормам.
Історичний час для смерті Росії у такому вигляді прийшов – хоче вона цього чи ні. Це об’єктивний історичний процес,
– наголосив радник голови ОП.
За його словами, Україна просто певною мірою пришвидшила цю подію.
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Що не так в Росії
Росіян вже давно хвилювала низка проблем.
У них цей гній набухав, з яким вони жили: ненависть до світу, правил життя в цьому світі, прогресу технологічного і гуманістичного. Вони ненавиділи це все. І сьогодні воно прорвало, на жаль, на Україну, але ми свою роботу виконали,
– додав він.
Михайло Подоляк розповів, що низка подій ще більше пришвидшить в самій Росії відчуття війни як такої.
"Тут ще будуть додаткові мобілізації, конфлікти, ампутанти, які вийдуть з лікарень, як після Другої світової війни, і заполонять практично всі центральні міста Росії", – прокоментував він.
За його словами, Росія буквально викидає своїх людей. Вони, залишаючись без кінцівок, не зможуть отримати будь-якої допомоги від держави.
Це ж філософія Росії. Ви маєте стояти на колінах або канючити гроші,
– пояснив він.
Подоляк наголосив, що через це Росія стане суттєво знервованою країною з низьким рівнем моральності, що і сприятиме її самознищенню.
Плани Путіна щодо війни в Україні
- Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Путін готується до затяжної війни. На це вказують мобілізація та нарощування темпів виробництва зброї.
- На думку політолога Олександра Антонюка, якщо Путін відчує слабину серед європейських чи американських партнерів України, то для нього це буде сигнал посилювати ставки й ескалацію. Але Росії буде важко протистояти всьому Заходу.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не зупиниться тільки на спробах захопити Україну. Її мета – війна у Східній Європі