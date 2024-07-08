Об этом 24 каналу рассказал Иван Ус, отметив, что, по рейтингу международного валютного фонда, Россия еще 2 года назад не была в десятке стран с мощной мировой экономикой. Ее финансовое положение отличается по разным данным.

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Экономика России

Иван Ус подчеркнул, что самое главное, характеризующее состояние российской экономики было указано в отчете центрального банка России за сентябрь 2023 года. Там было указано, что основная проблема российской экономики заключается в том, что экономический рост происходит в производстве товаров и услуг, которые не связаны с потреблением и инвестированием.

За этим кроется то, что рост производства, который демонстрирует Россия означает, что они производят больше военной техники, которая идет на фронт и там сгорает. В центральном банке России уже отмечают, если ничего не изменить, то российской экономике будет "хана",

– отметил он.

Внутренние проблемы России

Несмотря на западные санкции, Россия ведет торговлю с другими странами Глобального Юга. Она на 61 миллиард долларов продала товаров в Индию в 2023 году. Однако Кремль получил эту оплату в рупиях.

У России возникает проблема, что там накапливается очень много индийской валюты. Кроме того, сейчас там используют фонд национального благосостояния, который позволил России пройти сложные периоды санкций. Российские оппозиционные экономисты спорят доживет ли он до следующего года,

– сказал Иван Ус.

Он отметил, что, вероятно, в середине 2025 года экономических резервов в России уже не останется. Как следствие, это будет означать, что часть граждан может быть изъята из социального обеспечения, то есть будут отсутствовать пенсии и зарплаты у бюджетников.