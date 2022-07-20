Воинам спецподразделения "Kraken" удалось провести просто невероятную операцию в Белогоровке. В ее ходе удалось взять в плен вражеского разведчика.

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Взятие в плен разведчика гру

Разведчикам спецподразделения "Kraken" удалось взять в плен вражеского "коллегу". Тот рассказал заученную легенду о том, что он командир инженерного взвода в 21-й отдельной мотострелковой бригаде оккупантов, но наших разведчиков обмануть такими баснями просто невозможно.

Они быстро выяснили, что на самом деле в их руках иван евдошенко, кадровый офицер и старший лейтенант гру, в семье которого также есть военнослужащие.

В переписке с друзьями он заявлял, что "я разведос, меня легко не возьмешь". Как наглядно показали наши герои, это не соответствует действительности.

Кроме того, разведчик российских оккупантов додумался снимать на свой телефон абсолютно все "приключения" в Украине. Также на его телефоне есть вся переписка: с семьей, девушкой и даже любовницей.

В переписке с отцом он сообщил, что его "боевые деньги" и зарплата за участие в войне не пришли, вместо обещанных 300 тысяч рублей на его счету было всего 5 тысяч.

Допрос задержанного разведчика и видео с его телефона:

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