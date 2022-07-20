Воїнам спецпідрозділу "Kraken" вдалося провести просто неймовірну операцію в Білогорівці. В її ході вдалося взяти в полон ворожого розвідника.

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Взяття в полон розвідника гру

Розвідникам спецпідрозділу "Kraken" вдалося взяти в полон ворожого "колегу". Той розповів завчену легенду про те, що він командир інженерного взводу у 21 окремій мотострілецькій бригаді окупантів, але наших розвідників обманути такими байками просто неможливо.

Вони швидко з'ясували, що насправді в їхніх руках іван євдошенка, кадровий офіцер та старший лейтенант гру, який в сім'ї якого також є військовослужбовці.

У переписці з друзями він заявляв, що "я розвєдос, мене легко не візьмеш". Як наглядно продемонстрували наші герої, це не відповідає дійсності.

Окрім того, розвідник російських окупантів додумався знімати на свій телефон абсолютно всі "пригоди" в Україні. Також на його телефоні є абсолютно все листування: із сім'єю, дівчиною та навіть коханкою.

У листуванні з батьком він повідомив, що його "бойові гроші" та зарплата за участь у війні не прийшли, замість обіцяних 300 тисяч рублів на його рахунку було лише 5 тисяч.

Допит затриманого розвідника та відео з його телефону:

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