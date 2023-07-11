По его словам, бункер выглядел как в фильме "Сталкер". Арахамия рассказал, как жили политики в начале полномасштабного вторжения.

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Арахамия рассказал, как жил в бункере

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что жил в одной комнате с министершей по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. У них была маленькая казарма, около 11 – 12 квадратных метров, где стояли 2 койки. По словам Арахамии, тогда к Михаилу Подоляку у него была так называемая "классовая ненависть" из-за лучших условий.

"А вообще, у Подоляка был туалет, а у нас же он в коридоре, там, где все кабинеты. То есть мы Подоляка очень… скажем так, классовая ненависть у нас была к нему, потому что он взял этот кабинет Стефанчука", – вспомнил Арахамия.

Впоследствии Арахамия вместе с Подоляком "подружились" и пошли вместе "грабить" холодильник. По его словам, политики решили немного "расслабиться", поэтому пошли в холодильник с вином, который стоял в кабинете бывшего заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

А потом мы с Подоляком вспомнили, что у Кирилла Тимошенко в кабинете был холодильник с хорошим вином. И пошли его "грабить". Ночью это было. Я тогда увидел, как выглядит здание ОП ночью, когда там прожекторы… Я помню, это самое вкусное вино было. Ну когда ты сидишь на нервах и нет ничего такого, и потом мы нашли это вино. И был праздник такой маленький,

– рассказал Арахамия.

По словам Арахамии, тогда Офис Президента выглядел как хоррор-фильма. Тогда все было завалено мешками с песком. Коридоры были темными, потому что были без света. Чтобы передвигаться по зданию, приходилось пользоваться фонариками из телефонов.