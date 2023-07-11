За його словами, бункер мав вигляд як у фільмі "Сталкер". Арахамія розповів, як жили політики на початку повномасштабного вторгнення.

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Арахамія розповів, як жив у бункері

Голова фракції "Слуга народу" розповів, що жив в одній кімнаті з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. У них була маленька казарма, близько 11 – 12 квадратних метрів, де стояли 2 койки. За словами Арахамії, тоді до Михайла Подоляка у нього була так звана "класова ненависть" через кращі умови.

"А взагалі, у Подоляка був туалет, а в нас же він на коридорі, там, де всі кабінети. Тобто ми Подоляка дуже… скажімо так, класова ненависть у нас була до нього, тому що він взяв цей кабінет Стефанчука", – пригадав Арахамія.

Згодом Арахамія разом з Подоляком "потоваришували" й пішли разом "грабувати" холодильник. За його словами, політики вирішили трішки "розслабитися", тому пішли до холодильника з вином, який стояв у кабінеті колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

А потім ми з Подоляком згадали, що в Кирила Тимошенка в кабінеті був холодильник з вином гарним. І пішли його "грабувати". Вночі це було. Я тоді побачив, як виглядає будівля ОП вночі, коли там прожектори… Я пам'ятаю, це найсмачніше вино було. Ну, коли ти сидиш на нервах і немає нічого такого, і потім ми знайшли це вино. І було свято таке маленьке,

– розповів Арахамія.

За словами Арахамії, тоді Офіс Президента мав вигляд ніби хорор-фільму. Тоді все було завалено мішками з піском. Коридори були темними, оскільки були без світла. Аби пересуватися будівлею, доводилося користуватися ліхтариками з телефонів.