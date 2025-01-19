Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет. Отмечается, что специалисты уже работают над оценкой ситуации, об этом будет сообщено дополнительно.

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В Краматорске проблемы со светом и водой

В горсовете сообщили, что в результате аварийного отключения Краматорск пока частично остался без электроснабжения.

Также из-за этого возможно отключение водоснабжения в разных частях города,

– говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовали держать заряженными павербанки и зарядные станции. В горсовете также призвали не перегружать работу "горячей линии" контакт-центра по вопросам электроснабжения и водоснабжения.

Стоит отметить, что российская оккупационная армия регулярно обстреливает Краматорск в Донецкой области. В частности утром 15 января противник ударил по многоэтажке в городе. В результате атаки телесные повреждения получили по меньшей мере 9 человек. В прокуратуре указали, что травмированы женщины в возрасте от 62 до 73 лет, также были ранены 6-летняя девочка и 16-летний школьник.

По предварительным данным, для обстрела российские войска использовали "УМПБ Д-30 СН".