Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду. Зазначається, що фахівці вже працюють над оцінкою ситуації, про буде повідомлено додатково.

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У Краматорську проблеми зі світлом та водою

В міськраді повідомили, що внаслідок аварійного відключення Краматорськ наразі частково залишився без електропостачання.

Також через це можливе відключення водопостачання у різних частинах міста,

– йдеться в повідомленні.

Жителям міста рекомендували тримати зарядженими павербанки та зарядні станції. В міськраді також закликали не перевантажувати роботу "гарячої лінії" контакт-центру з питань електропостачання та водопостачання.

Варто зазначити, що російська окупаційна армія регулярно обстрілює Краматорськ на Донеччині. Зокрема зранку 15 січня противник вдарив по багатоповерхівці в місті. Внаслідок атаки тілесних ушкоджень зазнали щонайменше 9 людей. В прокуратурі вказали, що травмовано жінок віком від 62 до 73 років, також було поранено 6-річну дівчинку та 16-річного школяра.

За попередніми даними, для обстрілу російські війська використали "УМПБ Д-30 СН".