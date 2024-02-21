Сейчас на месте событий еще продолжают поисково-спасательные работы, поэтому под количество травмированных лиц может увеличиться. Враг в очередной раз ударил по Краматорску с помощью ракеты.
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Количество пострадавших в Краматорске после удара увеличилось
В Донецкой областной прокуратуре отметили, что 20 февраля около 20 часов войска России совершили ракетный обстрел Краматорска. Средства поражения попали по жилому району города.
В результате вражеской атаки получили ранения четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах,
– отметили правоохранители.
Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. К тому же под завалами здания может находиться еще один человек.
"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", – отметили прокуроры.
В прокуратуре также заверили, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. Тип вооружения, который армия оккупантов использовала против мирного населения, еще устанавливают.
В Донецкой ОВА рассказывали об обстреле Краматорска
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказывал, что Краматорск снова находился под вражеским огнем.
Сегодня около 20 часов в городе прогремели два взрыва – россияне попали в промзону и жилую застройку,
– отметил он.
Россия обстреляла Краматорск 20 февраля / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина
Кроме раненых, было известно о многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела еще устанавливали. Напоследок Филашкин в очередной раз обратился ко всем жителям области, чтобы эвакуировались своевременно и берегли себя.
Ранее россияне обстреляли Краматорск и Славянск
- Россия также обстреляла Славянск и Краматорск вечером 17 февраля. В результате российских атак в городах погибли 4 человека.
- В частности, в результате обстрела Краматорска 3 человека погибли и 2 ранены. Кроме того, 2 дома полностью разрушены, повреждены – 137.
- В то же время в Славянске в результате вражеской атаки по помещению, где располагались пункт несокрушимости и социальная столовая, погиб один человек. Мужчина погиб в результате пожара, занявшегося после российского удара.