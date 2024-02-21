Сейчас на месте событий еще продолжают поисково-спасательные работы, поэтому под количество травмированных лиц может увеличиться. Враг в очередной раз ударил по Краматорску с помощью ракеты.

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Количество пострадавших в Краматорске после удара увеличилось

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что 20 февраля около 20 часов войска России совершили ракетный обстрел Краматорска. Средства поражения попали по жилому району города.

В результате вражеской атаки получили ранения четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах,

– отметили правоохранители.

Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. К тому же под завалами здания может находиться еще один человек.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", – отметили прокуроры.

В прокуратуре также заверили, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. Тип вооружения, который армия оккупантов использовала против мирного населения, еще устанавливают.

В Донецкой ОВА рассказывали об обстреле Краматорска

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказывал, что Краматорск снова находился под вражеским огнем.

Сегодня около 20 часов в городе прогремели два взрыва – россияне попали в промзону и жилую застройку,

– отметил он.



Россия обстреляла Краматорск 20 февраля / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

Кроме раненых, было известно о многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела еще устанавливали. Напоследок Филашкин в очередной раз обратился ко всем жителям области, чтобы эвакуировались своевременно и берегли себя.

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