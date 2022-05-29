Краматорск и все соседние города – без света: оккупанты перебили высоковольтную линию

В результате боевых действий в Краматорске оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач. Тысячи людей остались без света.

Да, без света остались Краматорск и соседние города. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

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Опасное направление, не так просто,

– констатировал мэр.

Однако он добавил, что ремонтные бригады уже работают.

Электричество восстановят

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что электричество в Донецкой области не исчезнет. В последнее время по региону ходят слухи, будто будет полностью отключено электроснабжение, даже дату называют. Кириленко опроверг это.

Энергетики в области делают все возможное, чтобы электроснабжение было стабильным и как можно быстрее восстанавливают его после обстрелов. Однако россияне целенаправленно обстреливают инфраструктурные объекты. Поэтому перебои неизбежны. По словам чиновника, это касается абсолютно всех общин.

Отсутствие электричества – это не самая большая из опасностей, которой подвергают себя те, кто до сих пор остается в области,

– заметил Кириленко.

Он еще раз призывал людей эвакуироваться, это может спасти жизнь. Глава ОВА напомнил, что в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 444 жителя, ранены еще 1177. При этом неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что 27 мая Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов Донбасса оказались без воды . Все из-за повреждения Второго Донецкого водопровода. Специалисты, уехавшие ремонтировать его, попали под обстрел.

Обстрел Краматорска

Ночью 24 мая кафиры нанесли авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска.

Разрушения подверглись частным домам, также были повреждены многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв. Мэр Краматорска напоминал, что опасность в городе из-за действий российских оккупационных войск остается очень высокой.

Еще в начале мая британская разведка сообщала, что россияне планируют захватить Краматорск и Северодонецк, несмотря на сопротивление ВСУ. Сейчас тяжелые боевые действия идут в Луганской области.

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