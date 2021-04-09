В Краматорске, что в Донецкой области, неравнодушные спасли от браконьеров благородного оленя. Обессиленное животное заметили люди, у него были глубокие раны.

Они свидетельствовали о том, что олень самостоятельно выбрался из проволочного капкана, который обустроили недобросовестные охотники. Оленя выловили и доставили на лечение в региональный ландшафтный парк "Краматорский". Ему даже дали имя – Михаил.

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У оленя диагностировали инфекцию

В ландшафтном парке олень живет несколько недель. В капкане животное изрядно поранило туловище и шею. От этого у него появилась инфекция.

Когда его привезли, он был сначала 2 недели на карантине. Очень волновались, ведь олень был испуган,

– заверил директор парка Евгений Скляров.

Он добавил, что сейчас с оленем все хорошо.



Олень Михаил попал в ловушку браконьеров / Коллаж 24 канала

Олень Михаил живет с овцами

После лечения благородного животное поместили в вольер к пятнистым оленям. Однако с ними Михаил не ужился – стал агрессивным.

Однажды он перепрыгнул в соседнюю ограду к камерунским овцам. С тех пор животное обитает вместе с ними.

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В парке рассказали, что Михаил быстро привык к людям и любит вкусно поесть. Кормят его пшеницей, свеклой и морковью.

Специалисты установили, что олень из семьи европейских благородных оленей. В Донецкой области такие крупные млекопитающие бывают в лесах у реки Северский Донец.

"Благородный олень может достигать веса до 300 килограммов, а его длина может составлять 2,5 метра. Это довольно крупное млекопитающее. Этот олень примерно 150 килограммов весит. Он еще не достиг своего максимума веса", – рассказал научный сотрудник регионального ландшафтного парка "Краматорский".