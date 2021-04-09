У Краматорську, що на Донеччині, небайдужі врятували від браконьєрів благородного оленя. Знесилену тварину помітили люди, у неї були глибокі рани.

Вони свідчили про те, що олень самотужки вибрався із дротяного капкану, який облаштували недобросовісні мисливці. Оленя виловили і доправили на лікування у регіональний ландшафтний парк "Краматорський". Йому навіть дали ім'я – Михайло.

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В оленя діагностували інфекцію

У ландшафтному парку олень живе кілька тижнів. В капкані тварина добряче подерла тулуб та шию. Від цього у нього з'явилась інфекція.

Коли його привезли, він був спочатку 2 тижні на карантині. Дуже хвилювалися, адже олень був переляканий,

– запевнив директор парку Євген Скляров.

Він додав, що наразі з оленем все добре.



Олень Михайло потрапив у пастку браконьєрів / Колаж 24 каналу

Олень Михайло живе з вівцями

Після лікування благородного ссавця помістили у вольєр до оленів плямистих. Однак з ними Михайло не вжився – став агресивним.

Одного разу він перестрибнув у сусідню огорожу до камерунських овець. З того часу тварина мешкає разом з ними.

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У парку розповіли, що Михайло швидко звик до людей і любить смачно попоїсти. Годують його пшеницею, буряком та морквою.

Фахівці встановили, що олень із родини європейських благородних оленів. На Донеччині такі великі ссавці бувають у лісах біля річки Сіверський Донець.

"Благородний олень може досягати ваги до 300 кілограмів, а його довжина може становити 2,5 метри. Це досить великий ссавець. Цей олень приблизно 150 кілограмів важить. Він ще не досяг свого максимум ваги", – розповів науковий співробітник регіонального ландшафтного парку "Краматорський".