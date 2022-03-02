Краматорск готов палить орду

Встречать захватчика приготовились в Краматорске Донецкой области. Там жители помогают делать "коктейли Молотова", чтобы остановить врага.

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Местные заявляют, что их никто не притесняет в Украине, потому и освобождать никого не нужно. Украинцы не рады русским солдатам на своей территории.

"Мы хотим жить на своей земле, мы хотим, чтобы Краматорск остался Украиной, нас не нужно "спасать", мы русскоязычное население, нас никто не притесняет, у нас все хорошо", – сказала одна из жительниц города.

Смотрите видео, как в Краматорске делают "коктейли Молотова"

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